Ecco il videoclip di Blusanza, blues e transumanza

Roma, 1 lug. (askanews) - Esce il videoclip di Blusanza, title track dell album d esordio di Setak. Il disco è entrato nella cinquina delle Targhe Tenco 2019 come miglior album in dialetto ed è il vincitore del Premio Loano Giovani 2020."Blusanza", ovvero blues e transumanza, sentimento e appartenenza, vuole intendere una condizione dell anima, uno sguardo sul mondo, la ricerca delle radici e gli spostamenti continui, nella ricerca continua di un nuovo futuro. "Blusanza è un luogo immaginario dello spirito - racconta SetaK. Ognuno ha una sua Blusanza, un suo "umore" del mondo . Blusanza è il mio punto di osservazione interiore, il mio modo di leggere le cose, la trasposizione della mia condizione emotiva in musica e parole. Sono felice che sia finalmente nato anche il videoclip di questo brano per me così importante. Ringrazio Francesco Fatale che ne ha curato l'animazione, e ha permesso che diventasse di tutti noi".