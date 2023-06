Francesca Fagnani, alias Valentina Barbieri, intervista San Francesco D’Assisi nella nuova puntata di “Berve”. Un incontro che presto si trasforma in uno scontro senza esclusioni di colpi e dal finale a sorpresa. GialappaShow è in onda in onda su TV8 e Sky Uno ogni domenica alla 21,30, ma questa settimana eccezionalmente sarà in onda lunedì sera sempre in prime time