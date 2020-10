Scatenato Maurizio Crozza nei panni del Professor Zangrillo, nella terza puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Il famoso medico interpretato dal comico genovese non perde occasione di scagliarsi contro il virologo diventato Assessore alla Sanità della Regione Puglia schierato su posizioni contrarie e polemiche nei confronti del Primario del San Raffaele.