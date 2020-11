Fratelli di Crozza: Berlusconi torna al centro della politica.

Berlusconi, tornato al centro della politica italiana, ha un momento di lucidità tra un micropisolino e l'altro: “Voi mi fate un emendamento che salva le mie aziende e, in cambio, io vi salvo il Governo. Perché io sarò anche un “pregiudicato” come dice Travaglio… però, in questo momento, questo pregiudicato vi serve… e quindi vi tengo in pugno”