Fratelli di Crozza : Di Battista: “sono un rompiballe ma non sono un cretino.

Non ha ancora perso le speranze che arrivi il suo momento il Di Battista reinterpretato da Maurizio Crozza nella penultima puntata di stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e che eccezionalmente chiude il 26 giugno. Esilaranti i ragionamenti politici e non che ne derivano.