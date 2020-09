Il corto Gli Atomici Fotonici per dare spazio ai giovani talenti

Milano, 15 set. (askanews) - Gli Atomici Fotonici è un corto fatto da giovani talenti per dare fiducia ai giovani. E' stato realizzato grazie al progetto Mini Filmlab, dedicato a giovani filmaker con la supervisione Artistica del regista Silvio Soldini."Ogni anno produciamo un cortometraggio con dei ragazzi, che hanno una borsa di studio e vengono selezionati da noi e con loro si segue tutto il processo del fare un film dal soggetto alla sceneggiatura partendo da un piccolo input di Mini che quest'anno era Charge with passion. Quest'anno in particolare è stato complicato ma anche una bella sfida perchè tutta la fase della scrittura e della preparazione è stata fatta nel lockdown".Il corto con la partecipazione di Giovanni Storti, è diretto da Davide Morando, che racconta così questa esperienza."Per me è stata una grande occasione per poter dimostrare le mie capacità grazie a chi ha creduto in me, nelle mie capacità e nella storia che volevamo raccontare. La possibilità di avere totale libertà creativa è stato fondamentale perchè ci ha dato la possibilità di esprimere noi stessi, quello che siamo noi".Gli Atomici Fotonici sarà proiettato il 16 settembre all'Anteo Palazzo del Cinema di Milano e visibile sul sito Mini Filmlab.