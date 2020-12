L'omaggio a John Lennon di Gipsy Fiorucci con Imagine

Milano, 11 dic. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio del videoclip ufficiale di "Imagine", singolo estratto da "Protagonista del finale", l album di Gipsy Fiorucci disponibile in digitale (SanLucaSound).Con questo capolavoro, sempre attuale, Gipsy Fiorucci ha voluto omaggiare il grande e immenso John Lennon, di cui proprio in questi giorni ricorre il quarantesimo anniversario della morte, con quella che è la canzone più celebre e rappresentativa dell autore, che porta un messaggio di pace e un inno di speranza verso un futuro migliore attraverso un testo che riesce a creare l immagine perfetta del mondo ideale dove dovrebbero regnare solo pace, uguaglianza e amore per il prossimo, dove gli esseri umani sono invitati ad abbassare l ascia di guerra e diventare un tutt uno."Imagine" è un opera dal successo planetario che dipinge una vita senza odio dai risvolti pacifisti, diventata simbolo di fratellanza in tutto il mondo perché come afferma l autore stesso "senza religioni né confini non c è niente per cui uccidere o morire".In questa particolare e insolita versione, i cui arrangiamenti sono stati curati dal produttore artistico Renato Droghetti con la supervisione di Manuel Auteri, viene fuori tutta la carica emotiva e comunicativa della cantautrice Umbra attraverso un sound che cresce d intensità mettendo in risalto il timbro carismatico e graffiante della sua voce.Nel videoclip ufficiale, con la regia di Lorenzo Lombardi, l artista si esprime attraverso il movimento, una danza che invoca la libertà e la leggerezza in un gioco fatto di luci ed ombre in cui la fiammella di una candela diventa portavoce di un messaggio di rinascita e che sicuramente ci invita a non smettere di sognare un lieto fine anche in un momento di crisi umanitaria come quella che stiamo vivendo."Questo progetto - dichiara Gipsy Fiorucci - rappresenta per me un modo per stare vicino alle persone che mi seguono e mi dimostrano stima e affetto ogni giorno, anche in questo momento dove non possiamo incontrarci fisicamente e regalarci emozioni tramite il bellissimo messaggio che questo capolavoro porta con sé... è come se fosse il mio personalissimo abbraccio virtuale a tutti loro, sussurrandogli all orecchio di non mollare perché in fondo al tunnel c è sempre la luce e il calore di una candela accesa."L album "Protagonista del finale" è disponibile anche in CD e si può richiedere attraverso le pagine social dell artista.