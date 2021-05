CHOLO racconta le 'Favelas' in coppia con DJ Mickey

Il brano, prodotto dai producer multiplatino Soulker e JARO e scritto da CHOLO, Mickey e Noemi Fiorà, unisce il ritmo tropicale del reggaeton, il flow della trap e il basso delle produzioni della musica house. Il testo, con le sue rime, gioca tra il reale e il virtuale, tra il vero e il falso raccontando una società dove tutto si basa sulla superficialità. «Abbiamo deciso di chiamare questo nostro brano “FAVELAS” perché per noi rappresenta fedelmente il mondo della notte italiana – raccontano CHOLO e Mickey – non a caso, inoltre, citiamo Monet nel testo, con l’intenzione di creare un percorso musicale innovativo proprio come ha fatto il pittore impressionista in ambito artistico».

Il cantautore CHOLO (all’anagrafe Lorenzo Commisso) e il dj Mickey (Michele Damiani) si sono conosciuti per la prima volta durante gli anni del liceo. I percorsi musicali dei due artisti si sono incontrati più volte in varie occasioni, nonostante CHOLO canti e scriva prevalentemente musica indie mentre Mickey pop / dance. Dopo aver aperto i concerti di Franco126 e della band Eugenio in Via Di Gioia, CHOLO ha accettato l’invito di Mickey di iniziare un nuovo progetto insieme con l’obiettivo di rinnovarsi musicalmente e di creare un sound fresco, riconoscibile e coerente con i rispettivi percorsi artistici.