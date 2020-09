La cantautrice siciliana Roberta Finocchiaro incanta la chitarra

Milano, 15 set. (askanews) - Giovane ed esile ma quando ha in braccio la sua chitarra Roberta Finocchiaro si trasforma e sa incantare il pubblico. È appena uscito "Hope" l'ultimo singolo della cantautrice e chitarrista siciliana che è tratto dall'album "Save lives with the rhythm". Lei lo racconta così."Diciamo che è stato emotivo in bilico tra luce e buio interiore. Quando ci troviamo bloccati con alcune sensazioni ed emozioni e non sappiamo come uscirne fuori e scrivendo questa canzone mi sono liberata, Hope racconta questo ma anche come guarire da un cuore spezzato"."Save lives with the rhythm" è un disco dal sapore internazionale in cui la vita e il groove, elementi fondamentali della musica di Roberta, trovano il loro giusto equilibrio; è stato registrato negli Stati Uniti e prodotto Steve Jordan, batterista dei "The Blues Brothers"."Ho sempre amato la musica americana fin da piccola ed è diventata parte di me. Ho sempre amato questi suoni e ho avuto la possibilità di registrare a Brooklyn, New York e a Memphis perchè questi suoni rappresentano la mia anima e quindi mi piace mischiare questi due mondi".Roberta Finocchiaro è una delle poche chitarriste che si sta facendo strada tra mille difficoltà."Il chitarrista è sempre è sempre stato visto come una figura maschile più che femminile e si nota in molte cose, ma è anche una questione di cultura musicale italiana".