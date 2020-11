Lidia Schillaci è la vincitrice di Tale e Quale Show 2020 su Rai1

Milano, 21 nov. (askanews) - Lidia Schillaci è la campionessa di Tale e Quale Show 2020, in onda su Rai1; ha vinto il Torneo dei Campioni grazie a un imitazione da brividi di Mina e una strabiliante interpretazione del brano "Io e te da soli", la cantante e attrice siciliana è stata "tale e quale" alla "tigre di Cremona": stesso "leggendario" trucco, stesso gesticolare, look anni 70 ma soprattutto la voce, squillante e decisa.Una straordinaria passione interpretativa, quella di Lidia, che ha commosso il pubblico dei social e ha sbalordito i giudici in studio Loretta Goggi, che della "diva" è grande intenditrice, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.La finale di Tale e Quale Show, prima nella top primetime con il 19.5%, ha visto il ritorno di Carlo Conti in studio che ha ringraziato tutta la sua squadra e il pubblico: "È un onore per me essere tornato in questo studio - ha detto - non potevo mancare all ultima puntata, nonostante le mille disavventure".Video integrale su Raiplay.it.