Sandra Milo si incatena alla transenna e viene ricevuta da Conte

Roma, 27 mag. (askanews) - Sandra Milo si è presentata a Palazzo Chigi, chiedendo di parlare con il premier Giuseppe Conte. A un primo rifiuto, l'attrice, 87 anni, si è incatenata a una delle transenne che chiudono la piazza.Nei giorni scorsi, l'attrice aveva avviato uno sciopero dellafame per richiamare l'attenzione sulle difficoltà degli artisti e delle partite Iva e ora, dopo essersi incatenata, ha ottenuto un incontro di persona con il presidente del Consiglio. "È un grande uomo", ha detto Sandrocchia, come la chiamava affettuosamente Fellini, entrando nel palazzo."Come si fa a ricominciare, come si fa a lavorare. Un attore come fa a lavorare con una mascherina e a tre metri da un altro?".