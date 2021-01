SenzaScuola, brano rap di 12enni: la scuola per noi fondamentale

Roma, 20 gen. (askanews) - Si intitola #SenzaScuola, il brano rappato scritto da Sgamo e Angelo Cattivelli (prodotto da Cristian Piccinelli e Simone Sgamo Gatti presso i CP studio di Brescia per l'Etichetta GT Records). Alcuni dodicenni raccontano con leggerezza e ironia la loro vita senza scuola, dichiarando come per loro la scuola sia fondamentale. Non solo didattica, ma luogo di incontro e di scambio.Il video è realizzato da Baseluna Film Factory con la regia di Graziano Molteni. Il brano di Angelo Cattivelli con Caterina Quarantotto, Rosario Marino, Arianna Curti e Nicolò Caserta (I Teen Guys della Teen Social Radio). Afferma Angelo: "Questa canzone racconta la difficoltà di stare in casa e la voglia di tornare a scuola; quella scuola che credevamo essere la nostra prigione, che ognuno di noi ha cercato di saltare almeno una volta, oggi scopriamo essere la nostra 'piazza', una piazza dove incontrarci e non sentirsi soli".