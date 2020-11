Stefano Massini positivo al Covid, l'annuncio a Piazzapulita

Roma, 6 nov. (askanews) - "Il secondo tema è quello dell'incertezza, dell'attesa e della solitudine perché ti succede una cosa così e fondamentalmente io ho ricevuto una telefonata da parte dell'ufficio di igiene pubblica, che mi ha comunicato che il mio tampone molecolare era positivo, io ho ricevuto questa telefonata ormai vari giorni fa, dopo di che non ho mai sentito niente e nessuno, nel senso che nessuno mi ha chiesto come stessi, se avevo bisogno di qualcosa": così Stefano Massini, scrittore di teatro e attore, in collegamento con Piazzapulita su La7, ha annunciato in diretta di essere positivo al Covid, spiegando le ragioni della sua assenza per il consueto appuntamento nello studio della trasmissione."L'unica cosa che mi è stato detto è di non andare in ospedale, qualunque cosa devi stare a casa, devi startene per gli affari tuoi, questo è l'aspetto più importante", ha aggiunto Massini, che ha detto di essere asintomatico e chiuso nella sua casa di Campi Bisenzio (Firenze).