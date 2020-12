Milano, 5 dic. (askanews) - L'omaggio di Al Bano alla madre 88enne della concorrente Roberta Cappelletti (64 romagnola) sulle note di "Mamma". E Clementino non riesce a trattenere le lacrime per l emozione. E sono applausi. Il programma si riconferma anche in questa seconda puntata campione d'ascolti: The Voice Senior batte in sovrapposizione Grande Fratello con il 19.08 di share contro il 16.58. E vince la prima serata con il 18.9 e 4.189mila telespettatori.