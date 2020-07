Tornano i Chili Giaguaro, "Da domani" è il nuovo singolo estivo

Roma, 2 lug. (askanews) - Anche i Chili Giaguaro si aggiungono alla gara per il tormentone estivo più ballato e ascoltato. Con "Da domani" (disponibile dal luglio in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica), nuovo singolo del duo di rapper e produttori pugliesi pronti a portare in tutta Italia il loro sound salentino, tra reggae e pop italiano.Accanto a Chili Guerrero (voce) e bentornado (basi) ci sono due special guest: Bianca Atzei e Michael Franti, l'artista americano che in Italia ha portato al successo il singolo "The Sound Of Sunshine" con Jovanotti ed "È tardi" con Caparezza. "Questa canzone nasce come tutte le nostre canzoni in una stanzetta piccola, sudando e sognando a occhi aperti. Abbiamo provato a fare qualcosa di fresco e orecchiabile, speriamo di esserci riusciti, se è piaciuta a Bianca e Michael potrà piacere anche a qualcun altro"."Dopo un periodo così strano penso che questa canzone possa essere un invito a non farsi assalire dai problemi quotidiani e a vivere con positività ogni giorno".Il brano sarà accompagnato da un video molto attuale su questastrana estate post-isolamento, con le raccomandazioni in tv a uscire poco e Bianca Atzei bloccata a Milano e costretta a prendere il sole sul terrazzo sognando di partire, mentre i Chili Giaguaro sono immersi nell'atmosfera festaiola del Chili Mansion Party nella loro amata Puglia. Il messaggio vuole essere di positività per il futuro."È sicuramente un'estate strana senza discoteche, concerti, però per me l'estate è uno state of mind, un flusso di energia e la possiamo vivere come un'opportunità per staccare dalla monotonia dell'inverno e dal brutto periodo che abbiamo passato, ma la nostra ricetta è semplice: relax, chill e pompare 'da domani' nelle casse".