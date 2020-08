Champions, Gasperini: dovremo essere bravi fin da subito

Lisbona, 12 ago. (askanews) - "Questa è una partita di grandissimo prestigio. Ma nel preparare la partita io mi sono occupato di lavorare sulla nostra squadra. Avrei preferito incontrare il Psg in due partite, dovremmo essere molto bravi da subito a cercare di mettere in campo le nostre caratteristiche in modo da avere un risultato". Così il tecnico dell'Atalanta nella conferenza stampa alla viglia del match di stasera contro il Paris Saint Germain a Lisbona nei quarti di finale di Champions League.