Piazza di Siena, Uliano Vezzani: “Un'emozione è il campo più bello al mondo"

Al Concorso Ippico Internazionale di Piazza di Siena, oggi, parla Uliano Vezzani, nel sabato che segue la Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, vinta dal Belgio, e che precede il Rolex Gran Premio Roma, in agenda domani. Nella splendida cornice di Villa Borghese, il Maestro, Chef de Piste della manifestazione, ci guida alla scoperta delle peculiarità del manto erboso dell’ovale romano, uno dei più apprezzati ed amati al Mondo. Il Concorso, giunto alla sua 88° edizione, richiama sempre l’interesse del gotha dell’equitazione mondiale, che quest’anno è giunta in massa a Roma, facendo registrare il record di nazionalità rappresentate. “La grande peculiarità di Piazza di Siena è la sua naturalezza. Adesso abbiamo aggiunto questo manto erboso che è formidabile, uno dei più bei campi al Mondo secondo tutti i cavalieri. Il più bello in assoluto secondo me. Riportare il verde nell’ovale è stato un desiderio congiunto e si è realizzato grazie ad un’insieme di forze. La Coppa delle Nazioni è stata spettacolare, abbiamo fatto saltare i cavalli premiando il tecnicismo, e domani li rivedremo nel Gran Premio“ ha commentato Vezzani, visibilmente soddisfatto della prima tre giorni di gare.