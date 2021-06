La maglia e i primi passi al Camp Nou: Aguero è del Barcellona

Milano, 1 giu. (askanews) - Ha indossato la nuova maglia e poi ha mosso i primi passi al Campo Nou. Sergio Aguero è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. L'attaccante argentino classe 1988 si è legato alla società catalana fino alla stagione 2022-2023.Contratto biennale con una clausola di rescissione dal valore di 100 milioni di euro. Un colpo a parametro zero, dunque, per l'attacco blaugrana e anche una mossa per avvicinare sempre più il rinnovo di Leo Messi, visto il grande rapporto che lo lega al connazionale."E' una gioia immensa perché da sempre, anche prima che Leo fosse qui, penso che sia la più grande squadra del mondo"."Quello che succederà con Leo è una decisione tra lui e il club. Ma evidentemente per me sarebbe un piacere e sarei orgoglioso di giocare con lui. L'ho affincato nelle seleccion da quando eravamo molto giovani, posso dire di conoscerlo molto bene. Se resterà, e credo che sarà così, faremo il nostro meglio per il club", ha detto Aguero alla conferenza di presentazione. Aguero ha giocato nella Liga dal 2006 al 2011 con l'Atletico Madrid. Ora la nuova sfida blaugrana.