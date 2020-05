Charles Leclerc svela: “Subito dopo il trionfo di Monza, un tassista…”

Ospite in studio ieri a EPCC LIVE Charles Leclerc, il campione tra i più amati del circuito di Formula1. Il pilota ha raccontato come ha vissuto il suo lockdown, con le prove al simulatore in attesa di poter tornare in pista, ma anche la sua infanzia passata a Montecarlo, da sempre teatro di una delle gare più spettacolari del calendario di F1. Leclerc ha ricordato anche il trionfo nel GP d’Italia della scorsa stagione, «un sogno da quando ero bambino», ma soprattutto quello che è successo subito dopo, con un tassista di Monza…

