Guardiola in un video ai tifosi: Superlega capitolo chiuso

Milano, 22 apr. (askanews) - La Superlega è un "capitolo chiuso", i dirigenti del Manchester City non devono scusarsi. In un video diffuso sui canali social del club di calcio inglese il tecnico del manchester City, Pep Guardiola, ha voluto voltare pagina pubblicamente, dopo che era stato tra i primi ad alzare la voce contro la scelta dei dirigenti del suo club di aderire al progetto della Superlega."Io conosco le persone con cui lavoro, i proprietari non hanno bisogno di chiedere scusa. Li conosco. Il presidente, il direttore generale. E' un capitolo chiuso", ha dichiarato."Non so se ha avuto un impatto la questione, ma sinceramente non l'ho visto", ha commentato il tecnico catalano del City subito dopo la vittoria in Premier League con l'Aston Villa che ha avvicinato ancora di più la squadra alla vittoria del campionato inglese.