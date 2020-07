Juve vicina allo scudetto, Sarri: concentriamoci su punti da fare

Torino, 21 lug. (askanews) - Doppietta di Ronaldo e la Juventus batte la Lazio 2 a 1. Un risultato, dice il ct Maurizio Sarri, che poteva essere migliore. Mancano ora 4 punti allo scudetto per i bianconeri, ma Sarri avverte: concentriamoci sui punti da fare."Sembrava una partita in totale controllo e lo era, c'era magari a fine partita di averla vinta solo 2-1 perchè penso il campo abbia espresso un risultato nettamente diverso", ha affermato Sarri in conferenza stampa a Torino."La sto vivendo che giovedì dobbiamo giocare a Udine, che nelle ultime 4 partite dobbiamo fare 4 punti e stop, senza andare oltre a queste considerazioni. Fare i punti in questo momento della stagione sembra una banalità e invece è una fatica, una sofferenza enorme per tutti. Quindi concentriamoci sui risultati che ancora dobbiamo fare senza pensare al niente oltre a questo", ha avvertito.