Serie A, Spadafora: non so se il campionato arriverà alla fine

Roma, 20 ott. (askanews) - "Non so se la serie A arriverà fino in fondo" ha detto ilministro dello Sport Vincenzo Spadafora intervistato a "L'Aria che tira" su La7 a proposito del campionato di calcio in cui continuano ad aumentare i contagi da Covid."Ce la si può fare ma se si arrivi fino in fondo non lo so, è un anno particolare credo per qualsiasi attività e penso ne debba essere consapevole anche la Lega di Serie A e debba pensare già a un pino B o C, non quando ci troveremo in difficoltà"...."Il protocollo funziona - ha aggunto il ministro - ma se viene rispettato, prevede una 'bolla' per i giocatori, ma se qualche squadra o giocatore non lo rispetta il protocollo non funziona, anche se ne facciamo uno più rigido".