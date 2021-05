Roma, 29 mag. (askanews) - Tutto pronto a Porto, in Portogallo, per la finale di Champions League, l'edizione numero 66, tra il favorito Manchester City e l'outsider Chelsea.Dopo 12 mesi l'epilogo stagionale dell'élite calcistica europea si decide nuovamente in Portogallo: nel 2020 Lisbona, stasera toccherà a Porto ospitare la terza finale tutta inglese.Qui un video dei tifosi del Manchester City che cantano sul volo per Porto. Sono attesi 16.500 tifosi all'Estàdio do Dragao.