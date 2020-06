Tennis, Djokovic torna in campo per l'Adria Tour

Belgrado, 12 giu. (askanews) - Djokovic e altri campioni del tennis mondiale tornano in campo a Belgrado dopo tre mesi di stop. Sospesi causa coronavirus i grandi tornei del circuito Atp, come il Roland Garros, i big del tennis si ritrovano a Belgrado per dei match di beneficienza organizzati dal numero uno del ranking mondiale per il torneo amichevole a tappe, Adria Tour.Il 13 e 14 giugno si esibiranno oltre a Djokovic anche Dominic Thiem, Alexander Zverev e Grigor Dimitrov. E lo faranno davanti a un pubblico limitato di circa mille persone.