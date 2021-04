Con la cura, non si poteva sperimentare i vaccini: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 30 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Quando Pasolini avvertiva sulle vere e nuove forme di fascismo - Non si vuole validare le cure domiciliari perché poi cadrebbe il requisito che ha portato all’autorizzazione speciale per i vaccini previsto dal regolamento europeo del 2006? - Anche la Fda americana prevede l’autorizzazione in via eccezionale solo se non ci sono cure riconosciute – Obbligo sanitari, commissione al lavoro al senato chiede venga eliminata la sospensione senza retribuzione Senatore di Fratelli d’Italia si dichiara a favore dell’obbligo in commissione giustizia – – L’avvocato Fusillo: “non esiste opposizione” - Belluno, tolleranza zero dal presidente dell’Opi - Petizione online chiede le dimissioni della presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche – Il microbiologo Sucharit Bhakdi ribadisce tutte le sue perplessità sulla vaccinazione” - Green pass europeo sarà attivato entro il 30 giugno – Pfizer, chiesto via libera Ue a vaccino per 12-15enni - Astrazeneca, utile raddoppiato nel primo trimestre dell’anno - Un Michele Santoro sempre più scatenato, va da Mentana e dice: “perché in Italia non ci fate sentire Montagner?” - Bolsonaro contro tutti, sempre più accerchiato continua ad attaccare le restrizioni che porteranno alla miseria – Passeggero del Maryland è stato cacciato da un volo della Southwest Airlines per non aver indossato una maschera -La scrittrice Sonia Savioli: “ecco gli scenari che stanno per arrivare”