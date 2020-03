COME L'ECONOMIA ITALIANA PUO' RIPARTIRE GIA' DAL #2020 DI DIMITRI SHURUBENKO

In un momento delicato come quello del #CoronaVirus ,

trovo interessante interrogarci e discutere sulle opportunità di quella che viene considerata la #QuartaRivoluzioneIndustriale per giovani, professionisti, aziende in Italia per reagire al crollo dell’economia globale.

Di seguito il mio punto di vista volto ad incentivare l’economia digitale attraverso metodo, marketing e creatività :

1.L’epoca dell’apparenza è finita, bisogna comunicare prodotti e servizi con una visione trasparente e artistica, orientata verso la connessione, ottimizzazione e condivisione.

2.Comprendere esigenze dei consumatori attraverso indagini di mercato chiare, per capire quali sono le criticità e gli aspetti da migliorare, a livello artistico, funzionale, logistico.

3.Creare valore visivo e notiziabilità attraverso contenuti creativi in grado di generare interesse e sensibilizzare rispetto i trend e le curiosità del proprio settore.

4.Digitalizzare le imprese attraverso cataloghi e assistenze digitali automatizzate in grado di comprendere e prevedere comportamenti e reazioni dei consumatori.

5.Testare su piccola scala con l’obbiettivo a lungo termine di scalare a livello mondiale, ottimizzando costi e potenziando la creatività per trovare la propria libertà di mercato.

6.Collaborare attivamente con artisti e influencer digitali per aumentare la percezione di valore di aziende e brand Italiani.

7.Inizialmente identificare buchi di mercato minori per penetrarli con prezzi competitivi. Successivamente aumentare e allargare il bacino di utenza attraverso il controllo dei rapporti tra : domanda / offerta / qualità /prezzo / trend di mercato.

8.Distinguersi per non Estinguersi.L’Italia è sempre stata invidiata dal mondo intero per la capacità di Creare e Inventare.

Sfruttiamo questo momento storico per studiare, formare, inventare e rilanciare l’Economia Digitale Italiana!

Dimitri Shurubenko