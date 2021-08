Bambino autistico costretto al tampone nonostante l’esenzione medica

Il personale di Ryanair in Spagna ha sottoposto un ragazzo autistico al test Covid prima di imbarcarsi su un volo, nonostante avesse una lettera di esenzione: a riferirlo è stata la madre del ragazzo, Katy Hollingsworth.

I fatti si sono svolti a inizio agosto e a riportarli è la Bbc. La donna stava tornando nel Regno Unito dopo una vacanza in Spagna dall’aeroporto di Valencia con suo figlio Callum, di 12 anni.

Il bambino è affetto da autismo e disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e, racconta la madre, è sempre stato terrorizzato dai test Covid, tanto che il medico aveva fatto una lettera di esenzione ufficiale.

Per il viaggio di andata, i genitori erano riusciti a eseguire un test “ma lo avevamo preparato per 2 mesi”, raccontano alla Bbc.

Al momento dell’imbarco in Spagna, invece, per tornare a casa, il personale Ryanair non ha accettato la lettera di esenzione del medico. “Nostro figlio era pietrificato”. Il personale diceva che “senza un test Covid non potevamo andare a casa, quindi non avevamo scelta", ha detto la signora Hollingsworth, che ha aggiunto come Callum "ha perso il controllo" e ha avuto un "crollo perché pensava che fosse colpa sua". "Ha iniziato a colpire la sedia e poi sé stesso", ha detto.

"Il personale ci stava semplicemente ignorando. Continuavano a dire solo 'non è un nostro problema'", finché non è stata chiamata la polizia che, con l’aiuto del padre, ha tenuto fermo il bambino finché non sono riusciti a fargli il tampone.

La compagnia aerea si è poi scusata dicendo che "si rammarica dello stress" causato alla famiglia. "Ryanair rispetta pienamente le restrizioni di viaggio dell'UE e del governo, che cambiano costantemente nel bel mezzo della pandemia di Covid-19", si legge in una nota riportata dalla Bbc.

"Continuiamo ad apportare miglioramenti e ad implementare procedure per garantire che la salute e la sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio abbiano la priorità nel rispetto in ogni momento delle linee guida del governo di ciascun paese".