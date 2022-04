Bollettino Coronavirus 22 aprile 2022 | Affari Italiani

Bollettino Covid 22 aprile 2022: contagi, ricoveri e decessi

Sono 73.212 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto a ieri (75.020), mentre sono in aumento i decessi, 202 (ieri erano 166). E a fronte di 437.193 tamponi effettuati (ieri 446.180), il tasso di positività rimane pressoché stabile 16,7% (-0,1%). In calo i dati relativi alle terapie intensive (-4) e ai ricoveri ordinari (-155). I dimessi/guariti sono 73.233 (ieri 59.916), per un totale di 14.622.593, mentre gli attualmente positivi crescono di 309 unità (ieri +15.913) salendo a 1.223.122; di questi, 1.212.635 sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia sono 16.008.181 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre il numero totale delle vittime è pari a 162.466.

Bollettino Covid Lombardia 22 aprile 2022

A fronte di 65.635 tamponi effettuati, sono 9.195 i nuovi positivi (14%) in Lombardia. Si registrano 36 nuovi decessi. In lieve calo i pazienti in rianimazione (-2), mentre crescono i ricoveri nei reparti ordinari (+7).

Bollettino Covid Campania 22 aprile 2022

In Campania si sono registrati 8.745 positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore (7.964 al test antigenico e 881 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 10 i decessi, 3 dei quali avvenuti in precedenza ma registrati ieri. I tamponi processati sono 38.552 di cui 30.335 test antigenici e 8.217 molecolari. Sono 581 i posti letto di terapia intensiva disponibili, di cui 39 occupati, mentre sono 3.160 quelli di degenza (tra posti letto Covid e offerta privata) di cui 737 occupati.

Bollettino Covid Lazio 22 aprile 2022

Oggi nel Lazio su 9.025 tamponi molecolari e 35.849 tamponi antigenici, per un totale di 44.874 tamponi, si registrano 7.341 nuovi casi positivi (-861 rispetto a ieri). I casi a Roma città sono a quota 3.864. Sono 20 i decessi (+3, il dato comprende alcuni recuperi). In calo il dato dei ricoverati: sono 1.145, 30 in meno rispetto al giorno precedente. 71 le terapie intensive (+2) e 6.921 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi scende al 16,3%.

Bollettino Covid Veneto 22 aprile 2022

Dati ancora in discesa sul fronte dei contagi da Covid in Veneto. Sono 6.900 quelli individuati nelle ultime 24 ore, circa 500 in meno rispetto a ieri. Padova, con 1436 positivi, è la provincia dove si registra il maggior numero di casi. Scende il numero dei ricoverati in ospedale nei normali reparti, 891 (-10) e anche quello dei ricoverati in terapia intensiva, 34 (-2). Undici i decessi, per un totale da inizio pandemia di 14.380.

