Covid, concerto live a Barcellona: in 5mila con mascherine e test, 6 positivi

Covid, primo concerto live a Barcellona: 5mila spettatori sotto il palco con mascherine e test negativo

Musicisti sul palco, riflettori che inondano l'arena e 5.000 fan che ballano: la musica dal vivo è tornata a Barcellona per una sperimentazione clinica che cerca modi sicuri contro la pandemia per gli eventi di massa. "Questo è solo per una notte, quindi godetevelo", ha detto un presentatore all'Arena Saint Jordi pochi minuti prima dell'inizio del concerto di una delle band più popolari della Spagna, i Love of Lesbian. Prima della festa, tutti sono stati sottoposti a screening di massa e test antigenici, tutti hanno indossato mascherine FPP2 per partecipare al concerto che arriva dopo un anno senza precedenti di confinamento, allontanamento sociale e pochissima interazione sociale.

Dietro l'evento c'è un gruppo di promotori di musica e festival e un ospedale locale che dicono che le misure di sicurezza, che includono uno speciale sistema di ventilazione, lo rendono uno spazio più sicuro dell'interno di una casa privata. Durante la mattinata, le piste da ballo di tre nightclub di Barcellona chiusi da tempo sono state trasformate in ospedali da campo improvvisati con infermiere in blu che effettuano test antigenici all'interno di recinti di tela bianca - e i risultati in 10 minuti. Quando una persona risultava negativa, il pass d'ingresso scaricato su un'applicazione sul suo telefono veniva convalidato. L'unico altro requisito era quello di indossare una maschera FPP2 all'interno del locale. I test antigienici, secondo quanto riporta RaiNews, hanno rilevato solo sei casi positivi su 5.000 spettatori. Quest'ultimi non hanno potuto partecipare al concerto, mentre gli altri hanno avuto la possibilità di vivere l'esperienza del concerto live senza distanziamento.