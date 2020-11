Coronavirus, a Cesena la baby gang di untori. Sputano in faccia ai passanti

In Italia il Coronavirus è tornato a far paura, con i contagi in aumento e gli ospedali in difficoltà. Mentre mezzo Paese è in lockdown, con forte restrizioni, c'è anche chi gira libero ed è un pericolo per le altre persone. E' il caso di una vera e propria baby gang di untori. Un gruppo di minorenni che ha scelto come divertimento e passatempo quello di sputare in faccia ai passanti.

Il triste episodio (ma non è isolato), è avvenuto a Cesena e la vittima è una donna di 45 anni. Aveva scelto - si legge sul Resto del Carlino - le strade del centro storico per una passeggiata, a pochi passi da dove abita. “Stavo andando verso piazza del Popolo, - racconta la donna - quando un gruppetto di ragazzini mi si è fatto incontro. Avevo già notato una esuberanza sopra le righe nel loro comportamento, poi uno di loro mi ha apostrofato con un ‘signora, scusi signora…’, neanche il tempo di guardarlo negli occhi che si abbassa la mascherina e mi sputa in faccia, tra le ghignate di compiacimento degli altri, alcuni dei quali a bocca e naso scoperti“. La signora ha deciso di chiedere l'intervento dei vigili, ma senza conseguenze per la baby gang di untori. Altre persone hanno raccontato di episodi simili nelle stesse zone della città.