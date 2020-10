Coronavirus, boom di contagi da fine settembre: nuovi casi +42%, ricoveri +18%

I nuovi casi di coronavirus sono cresciuti del 42%: lo segnala la Fondazione Gimbe, che ha monitorato i dati tra il 30 settembre e il 6 ottobre. Dall’analisi è emerso che i pazienti ricoverati con sintomi sono aumentati del 18,9%, e quelli in terapia intensiva del 17,7%, mentre i decessi sono cresciuti del 13%. Sono 7, in particolare, le regioni in cui il numero di casi di Covid-19 ospedalizzati supera la media nazionale (6,6%): Sicilia (11,5%), Liguria (10,4%), Lazio (9,9%), Puglia (8,9%), Piemonte (8,6%), Abruzzo (8,2%), Basilicata (7,9%).