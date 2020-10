Coronavirus: coprifuoco e Dad in Lombardia, Campania e Lazio. La mappa

Per evitare che l'emergenza Coronavirus in Italia porti a un nuovo lockdown, le regioni più pesanti d'Italia, Lombardia, Campania e Lazio (circa 25 milioni di persone) hanno deciso di prendere misure ancora più dure rispetto a quelle contenute dall'ultimo Dpcm. Coprifuoco e didattica a distanza, sono questi i provvedimenti più rilevanti nelle tre macro regioni governate da Attilio Fontana, Vincenzo De Luca e Nicola Zingaretti.

In Lombardia da oggi fino al 13 novembre, ci sarà il coprifuoco dalle ore 23 alle 5 e multe da 400 a 3 mila per le violazioni. E' prevista anche l'esibizione di un'autocertificazione per chi è costretto a violare il divieto di circolazione per motivi urgenti o lavorativi. Da lunedì 26 ottobre inoltre scatterà la didattica a distanza per tutte le scuole secondarie (superiori) dal primo all'ultimo anno. Sono questi i punti salienti dell'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal governatore lombardo.

In Regione Lazio l'ordinanza prevede tra le varie cose la chiusura della circolazione dalle ore 24 alle 5 di mattina come norma di prevenzione del contagio da Covid. Il provvedimento entrerà in vigore a partire da domani. La didattica a distanza sarà al 50% per le scuole secondarie, escluse le classi del primo anno che restano in presenza. Mentre le università, a eccezione degli studenti del primo anno ed i laboratori, dovranno fare lezione in streaming per il 75%. Le misure sulla scuola e l'università entrerà in vigore lunedì.