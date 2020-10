Coronavirus, mini calo nuovi contagi: 5.456.Terapie intensive in aumento (+30)

Coronavirus, lieve calo dei casi, +5.456. 26 i decessi

Piccolo calo per quanto riguarda l'epidemia di Covid in Italia. Oggi si registrano 5.456 nuovi casi contro i 5.724 di ieri per un totale di 354.950. Netto calo dei tamponi eseguiti, 104.658, quasi 30 mila in meno rispetto a ieri di ieri. In lieve calo anche i decessi, 26 oggi contro i 29 di ieri, e sono 36.166 dall'inizio dell'epidemia. Per quanto riguarda i ricoveri: sono 183 in più in regime ordinario (4.519 totali) e 30 in più in terapia intensiva (420 in tutto). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute

Coronavirus, in salita le terapie intensive (+30 unità)

Nelle ultime 24 ore netta crescita dei ricoverati in terapia intensiva. Oggi il totale dei malati in questo tipo di reparto ha toccato quota 420 mentre ieri erano 390. Tra venerdì e sabato la crescita è stata di appena 3 unità, nelle ultime 24 ore la crescita è stata invece di ben 30 unità. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Coronavirus, Lombardia: altri 1.032 nuovi casi; 3 morti e +4 in terapia intensiva

(AGI) - Milano, 11 ott. - Sono 1.032 i nuovi positivi in Lombardia, a fronte di 15.590 tamponi effettuati (totale complessivo 2.318.988), per una percentuale pari al 6,6%. I guariti/dimessi hanno raggiunto un numero complessivo di 83.190 (+202), di cui 1.449 dimessi e 81.741 guariti. In terapia intensiva si trovano 48 pazienti (+4), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono adesso 433 (+25). Tre i morti, per un numero complessivo che sale a 16.985. Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio regionale, i nuovi casi nella provincia di Milano sono 460 di cui 211 nel capoluogo; Bergamo: 29; Brescia: 72; Como: 36; Cremona: 35; Lecco: 13; Lodi: 17; Mantova: 10; Monza e Brianza: 143; Pavia: 103; Sondrio: 11; Varese: 58.

Coronavirus, nel Lazio 1028 ricoverati (+87); 69 in rianimazione

Nel Lazio sono attualmente positive 9842 persone. Di queste, 1028 sono ricoverate (ieri erano 941, quindi sono aumentate di 87 unità in 24 ore). I 1028 pazienti ricoverati sono così suddivisi: 959 fuori dalla terapia intensiva (+75 nelle ultime 24 ore) e 69 in terapia intensiva (+12 rispetto a ieri). Lo ha reso noto la Regione su Facebook. In isolamento domiciliare sono invece in 8814. Per quanto riguarda il numero totale di casi Covid-19 esaminati nella Regione, oggi è arrivato a 19.890. Infine, il numero di deceduti fin qui è pari a 976, mentre il numero totale di guariti è di 9072.

Coronavirus, in Calabria 35 nuovi casi, totale sale a 2.291

In Calabria le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore sono state 35 portando il totale a 2.291. Ad oggi sono stati sottoposti a test 220.526 soggetti per un totale di 222.632 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).