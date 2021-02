Covid, 14.931 nuovi casi: scendono i morti e il tasso di positività

Coronavirus, bollettino di oggi 20 febbraio: 14.931 nuovi casi e 251 morti

I nuovi casi di covid sono 14.931 (in calo rispetto a 15.479 delle precedenti 24 ore) dopo aver analizzato 306.078 tamponi (contro i 297.128 di venerdì), con l'indice di positività al 4,9% (rispetto al 5,2%).

Nelle ultime 24 ore si registrano 251 morti (ieri 253 e il giorno prima erano 347) che portano il totale delle vittime a 95.486 da inizio pandemia. In terapia intensiva sono ricoverate 2.063 persone (+4 da ieri tra entrate e uscite: gli ingressi giornalieri sono stati 137). I guariti in totale sono 2.315.687 (+12.488). Nei reparti ordinari sono ricoverate ora 17.725 persone, in calo di 106 unità rispetto a ieri. Gli attualmente positivi 384.623 (+2.175).

La Regione che ha visto il maggior incremento di casi covid è la Lombardia (+3.019), poi Emilia-Romagna (+1.724), Campania (+1.677) e Veneto (+1.244).

Questi i dati elaborati dal ministero della Salute, consultabili anche sul sito della Protezione civile.