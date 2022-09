Covid, addio alle mascherine. Dall'1 ottobre via l'obbligo su bus e treni

Covid, la situazione in Italia e i prossimi passi del governo

L'emergenza Coronavirus da sabato sarà ufficialmente finita in tutte le sue forme. Scade infatti con l'ultimo giorno di settembre il vincolo dei dispositivi di protezione sui mezzi pubblici. Dal 1° ottobre non saranno più obbligatorie le mascherine su bus, treni e metro. È difficile che il governo uscente - si legge su Repubblica - decida una proroga. Diversa la situazione di ospedali e Rsa. In questo momento c’è un controsenso normativo, visto che i visitatori devono avere il Green Pass ma possono entrare senza la protezione. E così il governo potrebbe pensare a una proroga dell’obbligo per queste strutture. I protocolli che richiedono la mascherina sul lavoro ai colleghi che non possono rispettare la distanza di sicurezza decadono invece il 31 ottobre.

La curva del contagio - prosegue Repubblica - torna a salire a pochi giorni dall’addio alle mascherine, previsto per il 30 settembre. I decessi però segnano un record positivo. Ieri sono stati solo 13, cioè il numero più basso dall’8 agosto 2021. La pandemia sta vivendo una fase di passaggio con molte incertezze e dati contrastanti, che fanno prendere agli esperti posizioni anche distanti tra loro. Per quanto riguarda la curva dei casi, nella settimana che si è chiusa ieri ci sono state 142.518 infezioni, cioè il 26% in più dei sette giorni precedenti. Per capire se siamo all’inizio di una nuova risalita importante si dovranno aspettare alcuni giorni.