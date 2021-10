Covid, bollettino 15 ottobre: 2.732 nuovi casi, 42 morti, positività allo 0,5%

Covid, bollettino quotidiano: lieve aumento di nuovi casi, tasso di positività in calo

Lieve aumento di nuovi casi di Covid: sono 2.732 nelle ultime 24 ore rispetto ai 2.668 di ieri, ma il record assoluto di tamponi effettuati, pari a 506.043, ieri erano stati 324.614, fa crollare allo 0,53% il tasso di positività contro lo 0,8% di ieri. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 42, per un totale di 131.503 da inizio pandemia. E' quanto emerge dal bollettibno quotidiano del ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 2.445, trentaquattro in meno di ieri, i pazienti in terapia intensiva 357 (-2, con 20 ingressi del giorno rispetto ai 22 di ieri).

La regione con il maggior numero di nuovi casi oggi è il Lazio (348) davanti a Veneto (342), Lombardia (288), Campania (279) e Toscana (230). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 4.712.482 I guariti/dimessi sono 3.533 in più di ieri (per un totale di 4.502.457), gli attualmente positivi 846 in meno (78.522); 75.720 quelli in isolamento domiciliare (810).