Covid, Calabria: “Gino Strada? Non abbiamo bisogno di fenomeni"

Covid, Calabria: "Abbiamo bisogno di professionalità"

"Non abbiamo bisogno di fenomeni. In questo momento abbiamo bisogno di grandi professionalità e non riesco a capire perché oltre all'ingiuria del commissariamento dobbiamo sopportare e subire anche l'ingiuria di non avere un commissario che venga scelto tra le enormi ed eccelse professionalità che abbiamo in Calabria". A dirlo il presidente facente funzione della Regione Calabria Nino Spirlì ai microfoni di Radio Capital intervenendo sulla scelta di coinvolgere il medico fondatore di Emergency Gino Strada nella gestione della sanità calabrese. "Sicuramente Gino Strada è uno dei personaggi più importanti per quanto riguarda gli aiuti in tutto il mondo. Il problema che qui - insiste Spirlì - non c'è bisogno di Gino Strada ma di un commissario ad acta che conosca bene il territorio e non capisco perché non debba essere del territorio. Perché si devemortificare il popolo calabrese come se fosse composto da minus habens?".