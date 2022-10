Covid, ecco l’app di Pfizer che trova il virus con un colpo di tosse

Covid, arriva l'app per diagnosticare il Covid tramite il suono di un colpo di tosse

Potrebbe essere una rivoluzione. Un’app che è in grado di diagnosticare il Covid in base al suono emesso dopo un colpo di tosse con una precisione del 92%. A progettare questo sistema è Pfizer, multinazionale farmaceutica che ha prodotto il vaccino anti-Covid e che ora ha investito 116 milioni di dollari per arrivare all’app anti-virus. Pfizer, per realizzare questo ambizioso progetto, ha acquisito l’azienda australiana ResApp, che si occupa di assistenza sanitaria digitale. Un’acquisizione strategica che consentirà l’accesso all’algoritmo e alla tecnologia utilizzate dall’app.

Alla base del funzionamento dell’app vi è una tecnologia di screening caratterizzata da un processo di machine learning che analizzerà, grazie al microfono dei telefoni cellulari, i colpi di tosse delle persone in prossimità del proprietario del dispositivo.

“Siamo certi che l’accordo con Pfizer sarà d’aiuto alla nostra ricerca per rendere questa tecnologia sempre più precisa e affidabile, soprattutto per le persone che ne usufruiranno nel prossimo futuro, già in questo autunno. D’altronde il nostro obiettivo è quello di fornire alla comunità sempre nuovi strumenti per far fronte alle malattie, in questo caso per contenere un ritorno del Covid”, hanno dichiarato da ResApp.