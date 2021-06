Covid, Gran Bretagna: nessun morto nelle ultime 24 ore

Nessun morto per Covid registrato nelle ultime 24 ore nel Regno Unito: è la prima volta che accade dall'estate, stando a quanto emerge dai dati ufficiali diffusi dal governo britannico guidato da Boris Johnson. Questo risultato conferma l'efficacia dei vaccini sui contagi gravi anche di fronte all'emergente variante Gamma (in precedenza detta 'indiana') del virus. I dati infatti indicano un numero di nuovi contagi giornalieri di nuovo in lieve discesa a 3.165 (su 602.000 tamponi) e un totale di persone ricoverate al momento in ospedale per Covid ferme a 870.