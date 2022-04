Covid e Green Pass, stop allo stato d'emergenza ma è allarme quinta ondata

Emergenza finita, via il Super Green Pass: solo certificato verde base e mascherine

Cambia tutto. O quasi. Il mese di aprile si apre con grandi novità per gli italiani, prima fra tutte la fine definitiva dello stato d'emergenza, deliberato per fronteggiare il Covid il 31 gennaio 2020. E sono tanti i comportamenti e le regole che cambiano, meno stringenti, per un lento inizio di ritorno alla normalità. Anche se, sullo sfondo, c'è chi ha sfiducia per un totale ritorno alla "vita di prima", con l'incubo di una quinta onda alle porte. Facciamo il punto di quelle che sono le nuove regole in vigore a partire dal primo di aprile.

Dallo stop al Green Pass per i ristoranti all'aperto e nel trasporto pubblico, all'eliminazione dell'obbligo di Super Green Pass al lavoro; dall'allentamento delle norme sui contatti a scuola all'abolizione definitiva della quarantena per i contatti stretti di positivi, anche non vaccinati.

Una piccola rivoluzione si registra anche nella struttura di comando che, negli ultimi 24 mesi, ha accompagnato le giornate degli italiani nella sfida alla pandemia. Non ci sarà più la struttura commissariale del generale Figliuolo a gestire la campagna vaccinale, ma nasce l'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, guidata dal maggior generale Tommaso Petroni.

Addio anche al Comitato tecnico-scientifico, istituito a febbraio 2020 e protagonista soprattutto durante il primo, drammatico anno di pandemia delle decisioni che hanno condizionato la vita degli italiani. Di seguito le principali novità:

Green Pass o Super Green Pass? Come si accede ai posti di lavoro