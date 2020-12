Covid, il rischio è che il vaccino ci sia solo per personale sanitario

Il rischio, sostiene Dagonews, è che prima della prossima estate si vaccinerà soltanto "più o meno, personale sanitario e qualche anziano". Già, perché al momento l'unico vaccino su cui si può davvero puntare è quello di Pfizer BioNtech, come detto dall'immunologa dell'Universita' di Padova Antonella Viola negli scorsi giorni.

"Non possiamo dire agli italiani che il vaccino e' arrivato e quindi e' finita. Sappiamo che non e' cosi' perche' arrivera' in dosi estremamente limitate", ha detto Viola ad Agorà. A questo proposito, il vaccino di Moderna, su cui si e' appena espresso favorevolmente l'ente regolatorio statunitense Fda, ha precisato l'esperta, "e' stato sovvenzionato dal governo Usa e quindi le prime dosi andranno in America. Per quanto riguarda quello cinese, i dati relativi alla fase due della sperimentazione sono estremamente positivi". Ma, ha concluso la professoressa Viola, "questo non vuol dire che debba esser commercializzato senza gli standard di sicurezza europei e senza l'approvazione dell'Agenzia Europea dei Medicinali".