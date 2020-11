Coronavirus

Mercoledì, 4 novembre 2020 - 12:50:00 Covid, in Russia è nuovo record di casi: 19mila in 24 ore La Russia raggiunge un nuovo record di contagi in 24 ore: oltre 19mila in totale. Il totale dei casi verificati da inizio pandemia è invece di oltre 1 milione.

La Russia tocca un nuovo record di nuovi positivi al Covid-19 in un giorno: 19.768, il massimo dall'inizio della pandemia. Il totale dei casi accertati in Russia è di 1.693.454; i morti sono 29.217.