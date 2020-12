Covid, Lamorgese positiva al test. Sospeso il Consiglio dei ministri

Un consiglio dei ministri molto importante, in cui il governo sta difficilmente cercando la quadra per varare il Recovery Plan italiano, finito nel mirino delle critiche per presunti ritardi. Una riunione che ha ora registrato una sospensione perché la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, presente a Palazzo Chigi, ha appreso di essere positiva al coronavirus e ha dunque abbandonato la sala.

Fonti di governo che hanno partecipato alla riunione, hanno raccontato all'Adnkronos che la responsabile del Viminale avrebbe appreso di essere positiva da un pezzo online di un giornale. Lamorgese si era sottoposta a tampone questa mattina presso gli uffici del Ministero dell'Interno. Ora si teme per la presenza degli altri membri dell'esecutivo che durante la riunione sono antrati in contatto con la titolare del Viminale.

Il Cdm era iniziato in tarda mattina ed aveva all'ordine del giorno il varo del "Piano nazionale di ripresa e resilienza" da 196 miliardi di euro. Consiglio sul cuti tavolo era arrivata la bozza del provvedimento e che stava registrando le divisioni all'interno della maggioranza soprattutto sulla governance, soprattutto da parte di Italia Viva di Matteo Renzi e che avevano fatto ipotizzare, avevano spiegato alcune fonti, una nuova riunione del governo per mercoledì, proprio per sciogliere i contrasti sui meccatinismi di controllo e supervisioni sull'attuazione del piano.

Così, oggi sarebbe dovuto arrivare il via libera allo schema di aggiornamento del piano, ovvero la strutturazione in missioni, componenti e progetti, rimandando la partita della struttura di governance a mercoledì. Ora, dopo la notizia della positività della Lamorgese, un fulmine a ciel sereno, probabilmente slitterà causa sospensione tutto a mercoledì.