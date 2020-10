Sovranisti monetari e "no mask". Tensione in piazza a Roma. Video

Covid: uomo senza mascherina portato via da Polizia

Momenti di tensione in piazza San Giovanni a Roma per l'intervento delle forze dell'ordine che hanno portato via uno dei manifestanti che non indossava la mascherina. "Vergogna, vergogna" e "liberta'" hanno urlato i manifestanti agli agenti che caricavano l'uomo senza dispositivo di protezione su una camionetta. Un altro manifestante dopo l'episodio si e' avvicinato appositamente agli agenti senza mascherina chiedendo di essere arrestato. L'uomo portato via, secondo quanto si e' appreso, si era rifiutato di fornire le proprie generalita'.

"La mascherina non la metto, in Italia è reato girare col volto travisato": così uno dei tanti manifestanti in piazza San Giovanni che, ai poliziotti in servizio di controllo, prova a spiegare le ragioni del suo dissenso, venendo comunque identificato. "Vengo dall'Aquila - dice all'Adnkronos - tanti medici ed esperti sostengono che non sia salutare indossare la mascherina e invece ti multano se giri senza. Io faccio l'agricoltore, oggi ho perso un giorno di lavoro perché credo che questa sia solo una farsa". Intanto dal palco uno degli organizzatori sta annunciando l'inizio della manifestazione: "Ci siamo, vi invito a rispettare le regole, mettiamo la mascherina e rispettiamo il distanziamento perché siamo obbligati".

"Non siamo negazionisti, quel termine viene usato per chi nega l'Olocausto, mentre io credo sia alla Shoah che al Covid - dice uno di loro all'Ansa, mascherina abbassata sul mento per parlare con i cronisti -. Ma qui siamo arrivati al punto che la Costituzione non esiste piu' e non si puo' ne' dissentire ne' manifestare". "La mascherina e' dannosa, ci fa respirare la nostra anidride carbonica - afferma Paolo Martini, 54 anni, dirigente sportivo venuto da Frosinone -. Vogliamo un Comitato tecnico scientifico aperto anche ad autorevoli professori che la pensano diversamente e che nessuno ascolta. Perche' non alzo la mascherina? C'e' una legge che vieta il travisamento del volto. Se vogliamo rispettare le leggi rispettiamole tutte".