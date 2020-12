Covid, 8.585 positivi e 445 morti. Scende il tasso di positività al 12,49%

Covid, i dati: 8.585 casi e 445 morti, tasso di contagio al 12,49%

In lieve calo i nuovi casi di Covid in Italia: 8.585 oggi contro 8.913 di ieri. Per di più, a differenza di quanto accade di solito il lunedì, con più tamponi del giorno prima: 68.681 oggi contro i 59.879 di ieri. Il tasso di contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, scende così dal 14,88% di ieri al 12,49% di oggi. In aumento invece i decessi, 445 (ieri 305), per un totale di 72.370. In leggero calo le terapie intensive, -15 (ieri invariate), 2.565 in tutto, mentre per il secondo giorno di fila aumentano i ricoveri ordinari, 361 in più (ieri 259), per un totale di 23.932. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi è sempre il Veneto (+2.782), l'unica con aumento a quattro cifre. Seguono Lazio (+966), Emilia Romagna (+750), Sicilia (+650), Puglia (+645) e Lombardia (+573). I guariti sono 14.675 (ieri 7.798), per un totale di 1.408.686. Dopo l'aumento di ieri (+817), torna a calare il numero degli attualmente positivi, 6.539 in meno, 575.221 in tutto. Di questi, 548.724 pazienti sono in isolamento domiciliare, 6.885 meno di ieri.

Covid, l’Iss: quasi 90mila casi tra gli operatori sanitari

Su 2.019.660 casi di contagio da Sars-Cov-2 avvenuti in Italia dall'inizio della pandemia, 89.879 hanno riguardato gli operatori sanitari, categoria della popolazione su cui sono iniziate, ieri, le prime vaccinazioni nel nostro Pese. È quanto rilevano gli ultimi dati della Sorveglianza integrata Covd-19 a cura dell'Istituto Superiore di Sanita' (Iss), aggiornati al 27 dicembre. Rispetto agli ultimi 30 giorni, invece, 413.381 sono stati i casi totali di positività diagnosticati nel nostro Paese, di cui 16.923 tra gli operatori sanitari.

Covid, Arcuri conferma l’arrivo di oltre 400mila dosi di Pfizer

Il Commissario Arcuri ha avuto "conferma dalla Pfizer che le prime 469.950 dosi del vaccino, previste per l'Italia dal contratto sottoscritto dall'Unione Europea in questa settimana, arriveranno nel nostro Paese a partire da domani". La consegna, effettuata direttamente dalla Pfizer presso i primi 203 siti di somministrazione individuati dal Commissario Straordinario in accordo con le Regioni, proseguirà come comunicato da Pfizer, "nella giornata del 30 dicembre e si concluderà il 31 dicembre", si legge in una nota del Commissario.