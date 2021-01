Covid, in Francia 'fiammate' di contagi. Si teme nuova variante più contagiosa

In Francia si assiste a "fiammate" locali di contagi che esplodono in maniera locale in alcune zone specifiche del Paese. Si alimenta dunque l'ipotesi di una nuova variante sconosciuta di Covid-19 e che potrebbe essere piu' contagiosa di quelle osservate finora. Secondo l'Ansa, Nell' ospedale di Compie'gne, a nord di Parigi, sono 160 i pazienti contagiati e la cosiddetta variante inglese, subito sospettata, e' stata esclusa dalle analisi. Analogo fenomeno e' stato registrato nel sud-ovest, nel centro e nell'est dove in diversi ospedalisi registra una media di contagi molto piu' alta di quella nazionale.