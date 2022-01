L'incubo Covid sta per finire? Tra vaccini e Omicron l'OMS accende la speranza

La variante Omicron, se ben fronteggiata, può portarci alla fase endemica

In un quadro di notizie allarmanti che si rincorrono ormai da due anni, finalmente c'è anche qualche ragione per sperare: l'OMS parla apertamente della fine dell'incubo-Covid come di un traguardo ormai all'orizzonte. Lo ha fatto un suo esponente di spicco come David Nabarro, affermando “Stiamo correndo una maratona, non siamo alla fine, ma possiamo iniziare a vederla. E prima di giungere al traguardo ci saranno alcuni dossi da superare", come riportato da Il Messaggero.

Speranze che, come più volte ribadito, si legato al fatto che la variante Omicron sia decisamente molto più contagiosa delle precedenti, ma anche meno rischiosa per la salute di chi la prende, compatibilmente con le proprie condizioni di salute pregresse con l'eventuale protezione data dal vaccino: come molti medici sottolineano, dire semplicemente che Omicron è meno pericolosa corrisponde a dare un messaggio molto rischioso.

L'esempio del Portogallo, ultimo per nuovi ricoveri in ospedale

Bisogna saperla trattare al meglio e, come scrive Il Giornale, c'è un esempio da imitare: il Portogallo. Lo evidenza il cardiologo americano Eric Topol, direttore e fondatore dello Scripps Research Translational Institute, chiedendosi: "Cosa succede quando uno dei paesi meglio vaccinati (90% della popolazione totale) al mondo riceve Omicron?". La risposta è decisamente migliore di quella di altri Paesi, come gli USA, che hanno solo il 62% di vaccinati (di cui 21% con booster), contro il 90% dei lusitani (34% con booster): nonostante l'aumento generalizzato dei casi, il Portogallo riesce a fronteggiare al meglio l'emergenza.

Se negli USA i ricoverati sono 132.646, record storico che batte quello del gennaio 2021 (132.051), il Portogallo è all'ultima posto della classifica sui nuovi ingressi settimanali in ospedale, con un quadro nettamente diverso rispetto a quello di altri Paesi europei in sofferenza come Spagna, Regno Unito, Francia, Danimarca e Irlanda.

Secondo Topol, la ragione sta nel fatto che i vaccinati possono contrarre la Omicron, ma con conseguenze molto più blande. Il numero dei positivi sale in tutto il mondo, ma il danno causato dalla pandemia diminuisce, al punto che, come molti auspicano da tempo, proprio questa variante potrebbe traghettarci in una fase endemica, nella quale convivere più serenamente col virus.

