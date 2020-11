Petizione contro Matteo Bassetti. L'accusa è di "dichiarazioni fuorvianti"

Contro Matteo Bassetti, è stata lanciata una petizione indirizzata al Ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la nomiva dell'infettivologo, fatta dall'agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas), di direttore direttore della clinica di Malattie Infettive del San Martino per gestire e coordinare i pazienti Covid.

Da quanto si apprende sulle pagine di Repubblica, la petizione, lanciata sul sito Change.org ha già raggiunto in meno di 24 ore 2500 firme. E' proprio sulla piattaforma che si legge "le dichiarazioni del professore, rese pubbliche sin dall'inizio della pandemia, si sono dimostrate fuorvianti - si legge sulla piattaforma - di fronte alla emergenza sanitaria più significativa dell'ultimo secolo, causata da una malattia grave ed ancora poco conosciuta, l'atteggiamento più corretto non poteva e non doveva essere quello delle affermazioni perentorie e delle previsioni incaute. Non ci sentiamo rappresentati da una figura professionale come la sua."

Prontamente è arrivato un post sul profilo Facebook del professore Bassetti:"In un mondo di invidiosi dove i miei colleghi primeggiano, penso a Socrate - scrive - già 2000 anni fa il mondo era pieno di invidiosi livorosi. Oggi molti di più.Contenti loro. Io continuo a fare quello che mi riesce meglio: il medico di tutti"