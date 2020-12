Scardovelli: “La stupidità umana non ha mai raggiunto picchi così elevati”

Mauro Scardovelli è un docente di diritto costituzionale, da oltre trent’anni psicoterapeuta e formatore. Propone percorsi olistici, di crescita personale, ed è l’ispiratore della UniAleph – Libera Università popolare per attuare la Costituzione.

Su YouTube ieri è stato caricato il discorso alla Camera dei Deputati, 29° su tendenze:

Interessante spunto riflessivo per un’analisi alternativa rispetto al mainstream:

“(…) La stupidità umana non ha mai raggiunto picchi così elevati. Quando ci guarderemo indietro tra un po' di anni ci chiederemo come abbiamo fatto. Siamo in mano a una totale disinformazione. (…)

I Padri Costituenti se ci vedessero oggi parlare penserebbero di noi che siamo matti, perché diciamo cose totalmente ovvie. Siamo martellati da notizie false, aggressive, costruite per distruggere l'intelligenza umana, il pensiero critico. (…) Un domani ci chiederemo come abbiamo fatto a cadere così in basso. (…)

Abbiamo perso la sovranità monetaria nell'81, abbiamo perso la sovranità legislativa con una dittatura finanziaria dell'Unione Europea. Oggi siamo una Repubblica oligarchica fondata sulla speculazione. (…)

Quando è arrivato Monti abbiamo applicato l'austerity, tagliando sanità, scuola, incrementando le tasse. Da allora in poi tutti i governi hanno seguito questo percorso. Oggi abbiamo il popolo sofferente, con il Covid s'è aggravata la situazione”.

Per Scardovelli non si può prescindere dal cambiamento del sé, per proiettare fuori una società migliore, più autentica:

“(…) Le persone hanno perso la capacità di distinguere il vero dal falso, il giusto dall'ingiusto, il bello dal brutto, ciò vuol dire che entriamo in tempi molto bui. (…)

Lo sviluppo dell'etica universale ci porta alla coscienza cristica, dei grandi Maestri. Non c'è nessuna vera rivoluzione economica senza una rivoluzione dell'etica. (…)

Solidarietà, Politica economica e sociale, diritti umani, piena occupazione, Stato sociale, sono i modi di stare al mondo che fanno sì che io non veda attorno a me nemici ma amici, il mio Io diventa socievole, comunità. (…)

Per evolvere nella nostra personalità abbiamo bisogno di risanare le ferite d'Amore che risalgono alla nostra infanzia, se essere sani significa convenzionali, denuncio la mia insanità mentale. (…) Oggi stiamo facendo il primo passo dell'evoluzione per salvare la nostra vita su questo Pianeta”.