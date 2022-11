"Torno dai miei pazienti a testa alta. Operazione politica". Un medico no-vax

Medico no-vax si sfoga: "La mia scelta ha avuto ripercussioni"

Il governo Meloni ha deciso di far tornare subito a lavoro i circa 4mila tra medici e infermieri, sospesi dal servizio e lasciati senza stipendio in quanto no-vax. "Sono pronto a rientrare - spiega il radiologo Dario Giacomini a Repubblica - anche se ci sono stati dei cambiamenti. La mia scelta ha avuto delle ripercussioni. Con un atto aziendale hanno scorporato l’Unità operativa semplice che dirigevo e così è decaduto il mio ruolo. Sono stato ricollocato in un ospedale periferico. I vaccini sono stati un’operazione politica. Pfizer non ha mai dichiarato che il farmaco tutelasse dalla trasmissione del contagio. Il decreto legge 44, che imperniava tutto su questo, era una norma non veritiera e sulla base di questa norma decine di migliaia di persone hanno perso il diritto al lavoro".

"Siamo - prosegue Giacomini a Repubblica - una minoranza che rientra al lavoro, non vorrei un clima d’odio nei nostri confronti. Ritorno a testa alta, non sono un untore, non lo sono mai stato. Si parla tanto di diritti e uguaglianza ma poi nella pratica siamo stati coercizzati. Ancora oggi sento una superiorità morale da parte di alcuni opinion leader, piuttosto che dai sindacati. Dicono che non abbiamo più diritto a lavorare. Io ho sempre lavorato con le malattie infettive ma ho usato altri presidi di precauzione".